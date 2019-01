Calw Viel mehr als nur Fußwärmer

Calw. Sie tragen Menschen durch das Leben und sind ein wichtiger Teil der Kleidung. Auch andere Körperregionen bedürfen des Schutzes, aber die Füße sind ohne Schuhe leicht verletzlich. Wie bei der Kleidung generell steht der Aspekt des Nutzens aber meist nicht im Vordergrund. Schon die Felle der Urmenschen wurden falsch herum getragen – also mit dem Fell nach außen – weil es dabei mehr um den Status innerhalb des Stammes ging.

Politische Richtung

Seit dem 20. Jahrhundert drücken Schuhe auch Neigungen und Geschmack aus. Sie können zeigen, wofür Menschen stehen oder was sie ablehnen. So waren bestimmte Schuhmodelle in der Popkultur der frühen 1960er-Jahre – mit den Beatles, den Rolling Stones und Bob Dylan – ein Bekenntnis zu Musikstilen.