Calw Viel Gegenwind zum Jahresbeginn

Kreis Calw. Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde prognostizieren die Meteorologen des Weather Channels für den 1. Januar im Kreisgebiet. In höheren Lagen gehen sie sogar von noch stärkeren Windböen aus. Vom Westen her ziehe der Orkan über Deutschland auf. Gegen Mittag erreiche er dann den Südwesten und bilde hier einen Schwerpunkt. In den Abendstunden soll der Sturm dann weiter Richtung Osten ziehen und sich abschwächen. Es seien dann nur noch Berlin, Sachsen und Thüringen in den Fängen des Orkans.

Der Weather Channel gesteht zwar, dass seine Modelle nichts über den genauen Zeitpunkt aussagen können. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Auswirkungen des Tiefdruckgebietes erst am 2. Januar zu spüren sein werden. Er spricht jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem "starken Sturmereignis" zum Start ins neue Jahr.

"Es ist eigentlich nichts Außergewöhnliches"