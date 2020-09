Calw VHS startet mit neuem Mut ins kommende Semester

Doch eines ist für die Verantwortlichen klar: Online-Kurse sollen die Präsenzveranstaltungen ergänzen und sie nicht ersetzen. "Die Menschen gieren nach Kontakt", ist sich der VHS-Leiter sicher. Für die Sicherheit der Teilnehmer sei dabei gesorgt. Es gebe laut Henriques getrennte Ein- und Ausgänge, Desinfektionsmittel und eine Maskenpflicht, wenn man im Haus unterwegs ist. Auf den Sitzplätzen im Unterrichtsraum angekommen, könne man diese absetzen. Die Teilnehmerzahlen aller Kurse seien so begrenzt, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Das wiederum bedingt aber auch eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen – auch zu Vorträgen, zu denen Interessierte üblicherweise auch spontan kommen konnten.

Was die Themen anbelangt, deckt die VHS Calw ein breites Spektrum ab: Antisemitismus findet sich ­mehrfach im neuen Programm, in einem Vortrag geht es um Verschwörungstheorien (4. November) oder auch um den Einsatz in der Bundeswehr (13. November). Laut Plüer in Calw gerade deshalb interessant, weil man mit dem Kommando Spezialkräfte (KSK) eine Einheit "direkt vor der Haustür" habe. Zudem wolle man über den Tellerrand hinausschauen und sich der Situation in anderen Ländern widmen: dem Wahlkampf in den USA (unter anderem am 24. November), den Minderheiten in China (18. November) oder dem Verhältnis zwischen Europa und der Türkei (27. Januar).

Im Bereich "Kunst – Kultur – Gestalten" hebt Henriques besonders zwei Webinare zur Videoproduktion mit dem Smartphone hervor. Diese seien schon vergangenes Semester super angenommen worden, schwärmt sie. Das "Nackte Theater" der VHS hingegen pausiert die kommenden Monate. Es sei aber nicht tot, versichert Plüer. Bei der "Jungen VHS" gibt es im Programmheft eine neue Aufteilung, getrennt nach Angeboten für Kinder und Jugendliche. Viele der dortigen Kurse seien Nachholtermine aus dem vergangenen Semester, sagt Henriques. Gerade in Sachen "Schul-fit" habe man sich breiter aufgestellt und wolle damit konkreter auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen. Aller Voraussicht nach werde es bei der "Jungen VHS" zusätzliche Angebote geben, die noch nicht im Programmheft zu finden sind, kündigt sie an. Deshalb lohne es sich laut Henriques regelmäßig die Homepage der VHS zu besuchen.

Das erste Mal wird das gedruckte Exemplar des Programmhefts dieses Semester nicht in alle Haushalte verteilt. Ohnehin sei die VHS Calw eine der letzten in der Region gewesen, die das noch getan habe. Die 12 000 Hefte sollen stattdessen vermehrt in Rathäusern und sonstigen Einrichtungen zur Mitnahme bereit liegen.

Plüer und Henriques hoffen nun, dass die Kurse im neuen Semester gut angenommen werden. Und die VHS nach der schweren Krise nun wieder in "normales Fahrwasser" kommen kann.