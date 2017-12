Calw VfL investiert 200. 000 Euro

Der VfL beteiligt sich dabei mit 200. 000 Euro an den Gesamtkosten in Höhe von 500. 000 Euro. Eine Einzäunung des Platzes wird weitere 20. 000 Euro kosten. Diesem Vorschlag hat der Gemeinderat jüngst zugestimmt. Die Stadt Calw beantragt nun für ihren Kostenanteil (320. 000 Euro) einen Zuschuss vom Regierungspräsidium Karlsruhe, der in der Regel 30 Prozent der Kosten ausmacht (96. 000 Euro). Darüber hinaus könnten Mittel aus dem Ausgleichsstock fließen; diese Summe könne aber noch nicht abgeschätzt werden.

Für die Beteiligung an der Investition soll der VfL das Nutzungs-Vorrecht für den Platz erhalten. MvLG-Schüler sowie der Verein NK Zrinski Calw dürfen jedoch ebenfalls weiter dort trainieren.

Hintergrund des Umbaus sind die Platzprobleme des VfL. Statt ein neues Spielfeld zu bauen, hatte der Vorsitzende Jürgen Kömpf den Umbau vorgeschlagen. Der Platz verbleibt im Besitz der Stadt. Der Belag des Kunstrasensportplatzes wird etwa 15 bis 20 Jahre halten.