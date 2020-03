Calw Vesperkirche trotz Coronavirus wie geplant

Herzliche Begrüßung - auch ohne Handschlag

Mittel zur Hände-Desinfektion stehen sowohl an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter, als auch an Eingang und Ausgang für die Gäste zur Verfügung. Die Begrüßung am Eingang der Vesperkirche durch einen speziellen Begrüßungsdienst wird auch ohne Handschlag herzlich ausfallen. Bei einer speziellen verpflichtenden Hygieneschulung wurden die Mitarbeiter vorbereitet.

Der Leiter des Trägerkreises, Pfarrer Dieter Raschko: "Wir wollen alles tun, dass unsere Gäste eine wunderschöne Vesperkirche erleben und dabei gesund bleiben. Zur Gesundheit gehört aber eben auch soziale Teilhabe." Raschko sieht aber auch, dass sich die Situation zuspitzen kann. "Dann wird im engen Zusammenwirken mit dem Gesundheitsamt sofort reagiert."

Aber bis dahin stehen ab Dienstag um 11 Uhr die Türen der Vesperkirche einladend offen. Das Motto: "Zeit. Gemeinsam. Genießen."