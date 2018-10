Calw Verteidigung: Mehr als "nur" draufhauen

Diese Übung klappt auf Anhieb gut, sie ist ja auch nicht schwer. Immer wieder teste ich das Ganze mit meinem Gegenüber. Zwischendurch tauschen wir aber auch die Rollen – dann erlebe ich auch mal am eigenen Leib, wie sich der Trick für den Angreifer anfühlt. Nicht besonders angenehm, muss ich gestehen.

Etwas kniffliger wird es beim zweiten Trick. Gleiche Ausgangssituation: fester Griff ums Handgelenk. Nur dieses Mal dreht man (nach dem Ablenkungsmanöver) die Hand nicht in Richtung des Daumens, sondern andersherum, unter dem Arm des Angreifers hindurch, bis man dessen Unterarm zu greifen bekommt. Die freie Hand umfasst die des Angreifers. Man dreht den Spieß einfach um! Denn wenn man nun den Arm des Angreifers nach unten dreht, ist er gezwungen, in die Knie zu gehen. Anderenfalls ist der Schmerz, den der verdrehte Arm verursacht, kaum auszuhalten (Stichwort: Hebelwirkung). In dem Moment, in dem der Angreifer am Boden ist, hat man fürs Erste gewonnen. "Mit dem Knie zielt man jetzt auf das Kinn oder gegen das Jochbein", sagt Früh. Nicht gegen den Mund, empfiehlt er. "Wenn man die Zähne trifft besteht das Risiko, dass man sich selbst verletzt und mein Blut mit dem des anderen in Berührung kommt." Es bestehe die Gefahr einer Infektion. Dann doch lieber auf Nummer sicher. Im besten Fall bedeutet der Einsatz des Knies ein K.o für den Angreifer. Klingt brutal – in einer ernsthaften Bedrohungssituation aber notwendig.

Tricks leben vom Überraschungseffekt

Dieser Bewegungsablauf ist schon deutlich schwieriger anzuwenden. Tritt gegen das Schienbein und dann? In welche Richtung drehe ich nochmal die Hand? Nach längerem Überlegen und einigen Versuchen geht es immer besser. Meine Trainingspartnerin gibt mir Tipps, wie ich den Arm so drehe, dass der Angreifer noch schneller auf die Knie geht – und muss es gleich selbst ausbaden. Gerade beginne ich mich zu fragen, ob es wirklich eine instinktive Bewegung ist, dem Schmerz auf diese Art auszuweichen oder doch antrainiert, da tauschen wir die Rollen. Vor lauter Überraschung jaule ich laut auf, als mein Gegenüber den Trick bei mir anwendet. Ja, es ist definitiv ein Instinkt.

Ich bin fasziniert. Selbstverteidigung hat mehr mit Physik und Anatomie zu tun, als man denkt. Hätte mir mein Physiklehrer früher in der Schule Themen wie Hebelwirkung auf diese Weise erklärt, wäre ich vielleicht auch mal über ein "ausreichend" hinausgekommen.

So, jetzt wird es richtig interessant. Nun darf ich den Angreifer umwerfen. Oder es zumindest versuchen. Zuerst üben wir aber noch das richtige Fallen. Gerade beim Trainieren ist es wichtig, den Schwung richtig abzufangen, damit man sich nicht verletzt. Erst lassen wir uns aus der Hocke fallen. Ein Knie angewinkelt, der Arm klatscht sozusagen ausgestreckt den Boden ab. Dadurch wird die Energie abgeleitet. Ein paar Versuche aus dem Stand, dann sind wir bereit.

Diese Verteidiungstechnik kommt vor allem zur Anwendung, wenn der Angreifer dem Opfer eine Ohrfeige geben will. Mit dem Arm wehrt man die Hand ab und packt dann blitzschnell den Oberarm des Gegenübers. Durch eine geschickte Stellung der Beine und den gezielten Einsatz des Oberkörpers bringt man den Gegner dann zu Fall. Das klappt wirklich. Auch wenn ich mich bei jedem Anlauf neu sortieren muss, bis jede Extremität da ist, wo sie hin soll. Ich habe unheimlich Spaß, aber so ganz rabiat auf den Boden werfen möchte ich meine Trainingspartnerin dann doch nicht. "Du musst mich nicht sanft ablegen, keine Sorge", versucht sie mich zu motivieren. Trainer Klaus Früh zeigt mir die letzten Kniffe und lässt sich gleich noch selbst von mir zu Fall bringen.

"Das lebt natürlich alles vom Überraschungseffekt", sagt der Trainer. Muss man erst überlegen oder braucht gar einen zweiten Versuch, ist die Möglichkeit vertan. Reagiert man hingegen schnell, "hat man auch als 50-Kilo-Frau Chancen gegen den Angreifer." Daher gilt: üben, üben, üben. Ein Grund, warum Früh zugibt, kein Freund von Selbstverteidigungskursen zu sein, die nur wenige Stunden dauern. "Bis man das richtig beherrscht, braucht es Jahre", sagt er. Man vergisst vieles auch wieder, weshalb es wichtig ist, die Techniken immer wieder zu trainieren. Er selbst bietet das Ju-Jutsu in der Alten Turnhalle in Heumaden schon seit 30 Jahren an. Neuerdings hat der Judo-Club Pforzheim auch eine Kooperation mit der Calwer Volkshochschule (VHS).

Nachwuchs können sie dringend brauchen. "Wir sind inzwischen eine sehr kleine Gruppe", bedauert Früh. Einst waren auch einige Jugendliche dabei, immer mehr gehen aber weg – zum Studieren oder Arbeiten. Zudem seien die meisten nicht bereit, ein langfristiges Training zu besuchen, wo es doch viel unkomplizierter sei, einfach an einem Selbstverteidigungskurs teilzunehmen. Dabei ist bei Ju-Jutsu in Heumaden jeder willkommen. "Von etwa 16 Jahren bis 60 kann jeder mitmachen", sagt Früh. Einfach vorbeikommen und mitmachen. In den Trainingsstunden vermittelt Früh neben den entsprechenden Verteidigungstechniken auch rechtliche Aspekte. Was darf man, wenn man angegriffen wird, was geht zu weit? Und die Gymnastik kommt – wie ich am eigenen Leib erfahren habe – nicht zu kurz. Ein abwechslungsreiches Training. "Viele denken nur draufhauen und gut ist", meint er. "Aber ich finde, man sollte wissen, was man tut."