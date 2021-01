Calw Versuchter Einbruch bei Müller?

Calw (rk). Ein Schaufenster des Drogeriemarkts Müller in der Calwer Lederstraße ist am Samstagabend gegen 22 Uhr beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und Sachbeschädigung, ein Verdächtiger wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Das berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage unserer Zeitung.