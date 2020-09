Calw Verkehrssicherheit nur eine Ausrede?

"Die sind völlig gesund"

Für einige Mitglieder der Naturschutzgruppe des Schwarzwaldvereins (SWV) Gechingen, des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Ortsgruppe Althengstett sowie des Naturschutzbunds (Nabu) Calw und Umgebung ist das schlicht nicht nachvollziehbar. Sie sind der Ansicht, dass ein Eingriff in diesem Maße nicht nötig gewesen wäre. Und sie haben eine ganze Reihe offener Fragen an die ForstBW. Diese formulieren die Vertreter der Gruppierungen an einem herbstlichen Morgen nicht weit entfernt vom künftigen Industriegebiet Lindenrain - symbolisch neben einem Stapel abgeholzter Stämme.