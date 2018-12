Calw Verkehrsgesellschaft hat eigene App

Bei der Verbindung zwischen Gechingen und Böblingen gibt es zudem einen Betreiberwechsel. Anstelle der Deutschen Bahn-Tochter RBS ist seit Sonntag, 9. Dezember, das Unternehmen Pflieger für die Fahrten verantwortlich. Die Monatskarten, die bereits gekauft wurden, behalten dennoch ihre Gültigkeit. Der Fahrplan werde angepasst und es werde kleinere Änderungen geben, kündigt Volz an. "Bestimmt wird es auch am Anfang noch nicht komplett rund laufen, das ist ja normal, wenn man nach Jahrzehnten einen Wechsel hat." Aber in der Weihnachtspause habe man genug Zeit, die ersten Wochen zu reflektieren, sodass es danach umso besser laufe, ist sie sich sicher. Der bisherige Haustarif falle damit weg.

Nun zur optimalen Nachricht: Es gibt jetzt eine VGC-App für Smartphones namens "VGC Mobil". "Die kann alles, was eine App können muss", verkündet Christine Schreck von der VGC stolz. Sie war maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Mit der neuen App kann man die Fahrplanauskunft abrufen, sich für einen Rufbus anmelden, Fahrpläne teilen oder in Echtzeit verfolgen, ob der Bus pünktlich kommt.

Zwar sind noch nicht alle Busse mit der Möglichkeit einer Echtzeit-Messung ausgestattet, aber das soll laut Schreck nach und nach geschehen.

"Wir haben bei der App auch die Möglichkeit, aktuelle Meldungen zu kommunzieren", erklärt sie. Beispielsweise wenn eine Strecke durch einen Unfall gesperrt ist. "So was geht nur über neue Medien." Die Verantwortlichen der VGC sind stolz darauf, ihren Fahrgästen nun die gleiche Infoqualität bieten zu können, wie die großen Verkehrsverbünde.

"Das ist ein großer Schritt für uns", sind sie sich einig. Rund ein Jahr lang wurde an der App gearbeitet, drei Monate lang befand sie sich in der Testphase.

Nun kann man sie kostenlos im Play-Store (Android) oder im App-Store (Apple) herunterladen.