Calw Vergewaltiger geht drei Jahre ins Gefängnis

Es war eine verhängnisvolle Beziehung. "Ich Gefängnis, du Grab." Auch so eine Drohung stand in den verlesenen Chat-Protokollen, die den Großteil der Beweisaufnahme im Vergewaltigungsprozess vor dem Tübinger Landgericht ausmachten. Was die heute 21-jährige Muslima aus Calw und ihr Freund da nach der ersten Trennung an gegenseitigen Beschimpfungen, Obszönitäten und Drohungen ausgetauscht hatten, nannte der Vorsitzende Richter Armin Ernst "schwer erträglich". Man habe in der Verhandlung "zum Glück nur einen Bruchteil des Chats" anhören müssen.

Denn von Anbeginn des Prozesses war ein so genannter Deal im Gespräch. Der von der richterlichen Beisitzerin und dem Beisitzer als Rollenspiel vorgetragene Chat sollte der Wahrheitsfindung und Erhellung der Vorgeschichte dienen, aber auch dazu, der jungen Frau eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Eine "überdeutliche Ambivalenz" allerdings bescheinigte ihr der Vorsitzende Armin Ernst auch in seiner Urteilsbegründung. Es ging nicht nur um ein Doppelleben zwischen sexuell sehr tabuloser Liebesbeziehung und fromm muslimischen Familienleben samt Kopftuch im Alltag.

Mann erpresst sexuelle Gefälligkeiten