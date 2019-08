Calw Vereine punkten bei Blutspende-Meisterschaft

Weil Not bekanntlich erfinderisch macht, hatte die Bereitschaftsleiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die zündende Idee: "Uns war klar, dass wir was machen müssen. Deshalb hatten wir die Idee, eine Meisterschaft auszurufen", erklärte Carmen Blaich. Dass sie mit der Wettbewerbsidee einen derartigen Erfolg erzielen, hätte sich wohl kaum einer der 13 Helfer erträumen lassen, die gerade dabei waren, nochmal jede Menge Essensnachschub für die Spender zu organisieren. Sogar das Jugendrotkreuz musste helfen, um den Ansturm mit mehr als 176 Spendern zu bewältigen – was mehr als doppelt so viele Spender wie im vergangenen Jahr waren.

Großer Grillkorb

Das Erfolgsgeheimnis scheint die Wettbewerbsidee zu sein, für die sich neben den 57 Vereinen auch zahlreiche Kameraden der Feuerwehr Calw begeistern ließen. Dabei geht es eigentlich nur darum, den ausgelobten Meisterschaftspreis zu gewinnen: Jeder Spender erhält nämlich einen Punkt und kann sich entscheiden, welchem Verein er diesen Punkt widmet. Am Ende gewinnt der Verein oder die Organisation mit den meisten Punkten. Auf die Gewinner wartet ein großer Grillkorb mit Getränken.