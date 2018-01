Calw Verein will 2018 die 40 knacken

Da bislang bereits eine Reihe von Unternehmen gewonnen werden konnten, ist Thurm sich sicher, auch in diesem Jahr die 40 zu knacken. Der nächste Schritt sei nun, das Rahmenprogramm zu platzieren.

Spannende und lehrreiche Attraktionen sowie attraktive Angebote

Gestützt auf der Idee, das Calwer Gewerbegebiet in das Bewusstsein der Bürger zu rufen, präsentieren nun zum fünften Mal Unternehmen ihre Leistung und Tätigkeiten. Von der Energie Calw GmbH bis hoch zum Motorradservice Skora und wieder runter bis zur Autolackiererei Weng können sich die Besucher auf spannende und lehrreiche Attraktionen sowie attraktive Angebote freuen.

Die Vorbereitungen hierfür laufen in den Betrieben bereits auf Hochtouren. Es sei an vieles zu denken. "Wir dürfen nicht vergessen, die Luftballons rechtzeitig zu bestellen", gibt Dieter Kömpf, Geschäftsführer vom Bauzentrum Kömpf, einen Einblick in seine Planung. Außerdem plane das Unternehmen zum ersten Mal im Rahmen des "Kimmich Opens" ein Zelt mit Bewirtung zu eröffnen.

Doch nicht nur für Unternehmen, die an Endkunden ausgerichtet sind, biete die Gewerbe- und Leistungsschau eine Plattform. Gezielt seien auch Betriebe gefragt, die in Calw ihre Produktionsstätte besitzen, erläutert Thurm. "Für uns ist das eher Eigenwerbung", gibt Stefan Dengler von der SDS Systemtechnik GmbH zu.

Das Unternehmen verkaufe zwar nicht an Endkunden, dennoch gebe die "Kimmich Open" Gelegenheit, den Besuchern einen interessanten Einblick in den Produktionsprozess ihres Betriebs zu geben. Auch Neuansiedlungen, Betriebe, die erst "frisch gebaut" wurden, reihten sich bereits unter die Teilnehmer.

Erfolg der Veranstaltung steht und fällt mit dem Wetter

Wie viele Besucher die Betriebe dieses Jahr mit ihren Attraktionen und Angeboten verlocken können, sei ungewiss. Der Erfolg der Veranstaltung stehe und falle mit dem Wetter, weiß Nicolai Stotz, Vorsitzender des Gewerbevereins. Der warme und sonnige März 2012 blieb ihm deshalb gut in Erinnerung – aber auch der kalte und nasse April 2016.

Gemeinsam mit OB Ralf Eggert und Landtagsabgeordneten Thomas Blenke eröffnet das Deutsche Rote Kreuz die diesjährige Gewerbe- und Leistungsschau am Samstag, 7. April, um 11 Uhr. Wie in den vergangen Jahren stehen auch in diesem die Läden im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags am 8. April offen.

Unternehmen, die noch Interesse haben an der Gewerbe- und Leistungsschau "Kimmich Open" mitzuwirken, haben noch die Gelegenheit, sich beim Gewerbeverein bei Beate Giese unter der Telefonnummer 07051/93 76 07 oder der Handynummer 0162/7 26 64 40 (Montag bis Donnerstag, 9.30 bis 12 Uhr) zu melden.