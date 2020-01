Calw Vater verprügelt Freund von Tochter

Bei seiner Tat soll der Mann nicht alleine gewesen sein. Auch seine Ehefrau wurde schuldig gesprochen. Das Urteil des Richters: Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Dieses Vergehen wird ebenfalls mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 25 Euro bestraft. Der Anwalt des angeklagten Ehepaars hatte Freispruch beantragt.

Doch wie kam es überhaupt zu diesem Vorfall? Der Angeklagte habe am 25. Januar 2019 durch seine Ehefrau erfahren, dass seine zu diesem Zeitpunkt noch minderjährige Tochter eine Beziehung mit einem Jungen habe. Dieser soll für die Familie kein Unbekannter gewesen sein: "27 Jahre waren wir mit seinen Eltern befreundet", sagt der Angeklagte im Gerichtssaal.

An jenem Tag habe die Frau des Verurteilten von ihrer verärgerten Schwiegermutter erfahren, dass diese das Liebespaar zusammen im Bett erwischt habe. Völlig empört darüber informierte die Mutter ihren Mann. Aufgebracht habe der Angeklagte die Tochter zur Rede stellen wollen. "Wütend war ich, weil ich nichts von der Beziehung wusste und meine Tochter sich seit längerer Zeit negativ verändert hat. Außerdem bin ich sauer, weil unsere Freunde uns nichts von den beiden erzählt haben", schildert der Vater dem Richter. So habe er seine Tochter aufgefordert, mit ihrem Freund per SMS am Abend ein Treffen zu vereinbaren. Der Ort dafür sollte die Bushaltestelle am Maria-von-Linden-Gymnasium in Stammheim sein. Da es dem Freund der Tochter merkwürdig vorkam, wie seine Freundin mit ihm geschrieben hat, habe er zur "Sicherheit" einen Freund mitgenommen, führt er vor Gericht aus.

Nicht streng muslimisch

Beide Eltern betonen, dass sie ihre Kinder nicht streng muslimisch aufwachsen ließen, für sie aber ein respektvolles und ehrliches Verhältnis wichtig sei. Zudem habe sich ihre Tochter im Laufe der Zeit zu sehr von der anderen Familie beeinflussen lassen, so das Ehepaar. "Meine Tochter war immer ein braves Mädchen. Aber mit der Zeit hat sie angefangen, uns zu belügen oder auch zu beklauen", klagt die Mutter.

Dies und der Gedanke daran, dass ihre Tochter heimlich eine sexuelle Beziehung mit einem Jungen habe, sei mitunter ein Grund für die angestaute Wut des Paares auf den Teenager gewesen, erklärten sie. Nachdem die Eltern ihre Version inklusive Hintergrundgeschichte geschildert hatten, schloss Staatsanwältin Zug: "Ich habe keine weiteren Fragen. Für mich ist das eine Parallelwelt, in der sie leben." Sie fuhr fort: "Ihre Tochter ist schlicht und ergreifend in der Pubertät. Da ist es völlig normal, dass sie sich in einen Jungen verliebt."

Dieses Verhalten sei keine Rechfertigung, auf den Jungen einzuschlagen. Am Tatabend haben sich die Beteiligten laut eigener Aussage etwa gegen 19.30 Uhr am vereinbarten Ort getroffen. An der Schule soll das Opfer – mit seinem Freund, der mit einem gesonderten Wagen unterwegs war – vorbeigefahren sein, als er den Vater seiner Freundin auf der Straße auf ihn zulaufen sah.

Das Opfer ließ den Mann nach Aufforderung in den Wagen steigen. Der Angeklagte fing laut der Aussage des Opfers direkt an, auf den Jungen einzuschlagen. Es folgten mehrere Schläge auf den Hinterkopf und auf den Oberkörper. Die Ehefrau sei dabei nicht handgreiflich geworden. Sie sei allerdings zur Fahrerseite gelaufen und habe den Jungen angeschrien und festgehalten. Laut Aussage des Verurteilten habe der Junge zuerst mit seiner Hand nach ihm gegriffen und deshalb habe er angefangen, auf ihn einzuschlagen.

Nach der Rangelei habe der Junge versucht, vom Auto wegzulaufen. Dabei soll der Angeklagte laut Zeugenaussagen zu ihm und zu seinem Freund gesagt haben: "Ich werde euch alle töten." Nachdem sich die Situation etwas beruhigt hatte, soll der Verurteilte den Jungen aufgefordert haben, mit ihm nach Hause zu fahren, um dort über alles zu reden. Während das Auto fuhr, habe der Junge versucht auszusteigen, doch der Vater habe ihn festgehalten. Nach dem Vorfall habe das Opfer die Polizei verständigt und den Vater seiner Freundin angezeigt. Später nahm der Junge diese aus Liebe zu seiner Freundin wieder zurück. Das Opfer erlitt durch den Vorfall eine Schädel- und Toraxprellung. Hinzu kamen eine aufgeplatzte Lippe sowie ein Hämatom und einige Kratzer hinter dem Ohr.

Auf die Frage des Richters Pfaff, ob das Opfer wolle, dass die Angeklagten bestraften werden, antwortete dieser mit einem klaren "Nein". Danach ergänzte der Geschädigte seine Aussage mit: "Wir haben beide unsere Fehler gemacht." Er fügte hinzu: "Ich hätte den Vater meiner Freundin um Erlaubnis fragen sollen, wenn ich mit seiner Tochter zusammen sein will." Auf die Frage des Richters, ob er noch Kontakt zu seiner mittlerweile Ex-Freundin habe, sagte er nichts. Nachdem der Junge seine Version der Ereignisse schilderte, behauptete das Ehepaar, dass alles nur erfunden und gelogen sei. Zudem behaupteten diese, dass es Widersprüche bei der Zeugenanhörung gab.

Einigkeit beim Urteil

Pfaff und Zug waren sich einig, dass sich der Vorfall wie angeklagt abgespielt habe. Unter anderem weil der verprügelte Junge keine Belastungsabsicht hatte, er seine Verletzungen detailliert beschreiben konnte und die Schilderung keine Merkmale einer auswendig gelernten Geschichte aufwies.

Sowohl die Staatsanwältin, als auch der Richter betonten: So ein Vorgehen ist nicht Aufgabe von Eltern und diese dürfen auch nicht das Recht in die eigene Hand nehmen. Mit dem Urteil wolle man zum einen zeigen: "So läuft das hier nicht", und zum anderen: "Wir dulden keine Parallelgesellschaft."