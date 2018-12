Calw Vater und Sohn sichern sich Sieg

Viele Ehrentaler

Traditionell bekommt der beste Schütze mit der Luftdruckwaffe die Schützenkette. In der Disziplin Luftpistole war Thomas Calmbach vor Sven Strusch und Jürgen Jäger der erfolgreichste Schütze und bekam die Kette vom Schützenmeister umgehängt.

Für die bereits im Frühjahr absolvierten Meisterschaften gab es viele Ehrentaler der SG Calw in Bronze zu verteilen. Strusch hob hier besonders hervor, dass die SG einen Landesmeister in ihren Reihen hat. Richard Myrcik hat bei den württembergischen Meisterschaften den ersten Platz in der Disziplin Perkussionspistole erreicht und erhielt den Ehrentaler in Silber mit Goldkranz.