Calw Ursache für Dachstuhlbrand steht fest

Calw - Rund zwei Wochen ist es her, dass der Brand einer Doppelhaushälfte in der Stuttgarter Straße in Calw für Ausehen sorgte. Die B 296 musste für die Bekämpfung des Feuers stundenlang gesperrt werden; die Flammen schlugen zeitweise über alle drei Fahrspuren hinweg. Nun steht die Brandursache fest.