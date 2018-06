Calw Unwetter: Sturzbach reißt Spaziergänger mit

Calw - Bei schweren Unwettern in Baden-Württemberg hat ein Sturzbach mit Starkregen, Ästen und Geröll im Calwer Stadtgarten einen 54 Jahre alten Spaziergänger getroffen und rund 30 Meter mitgerissen. Er wurde verletzt und mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Karlsruhe am Freitag mit.