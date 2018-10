Calw Unter realistischen Bedingungen geübt

Insgesamt wurden dabei 19 Jugendliche in den "Firmen" vorstellig. Zuvor absolvierten sie zudem einen Einstellungstest, der nicht nur ihr Sprachverständnis und den Umgang mit Zahlen, sondern auch das Erfassen von Zusammenhängen und Abwägen von Behauptungen umfasste.

"Zwischen den Gesprächen sind Entwicklungen erkennbar", konstatierte André Weiß, Leiter des Calwer Stadtjugendreferats. Demnach würde schon in der Körperhaltung der baldigen Berufsanfänger mehr Selbstsicherheit sichtbar. Denn jeder Schüler erhielt einen so genannten Laufzettel mit Terminen für Bewerbungsgespräche in mehreren Firmen. Feedbacks, die ihnen die Ausbilder am Ende mitgaben, wirkten sich deshalb auf nachfolgende Bewerbungen aus und bestärkten die Mitwirkenden des Planspiels. "Beim Checkpoint und in der Vertretung der Agentur für Arbeit können die Schüler zwischendurch reflektieren", stellte Schanz fest. Manch einem der Jugendlichen hätten die Ausbilder gerne sofort einen Ausbildungsvertrag gegeben, so das Resümee der Beteiligten, die das Interesse am jeweiligen Beruf erkundeten.