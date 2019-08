Calw Unfallzahlen steigen: Grund zur Sorge?

Was dem Vertreter des Polizeipräsidiums jedoch Sorgen macht, sind die Entwicklungen bei den Motorradfahrern. Dort gibt es einen Anstieg von fünf (2017), auf sechs (2018) und in diesem Jahr sogar auf acht Verunglückte zu verzeichnen. Trotz aller Konzepte und Aufklärungskampagnen, die die Rettungskräfte ins Leben gerufen haben.

"Die Physik straft Motorradfahrer von vorne rein", meint Zwirner. "Oft entscheidet die Straßenraumgestaltung über Leben und Tod." Was er damit meint: Rutscht ein Motorradfahrer aus und er fällt auf ein Wiesenstück – Glück gehabt. Ist jedoch eine Leitplanke oder ein Baum im Weg, sieht es düster aus. In vielen Fällen seien aber auch andere Verkehrsteilnehmer Schuld, weil Biker aufgrund ihrer schmalen Silhouette übersehen werden. Häufen würden sich die Unfälle vor allen Dingen wenn es sommerlich warm, trocken, aber nicht zu heiß ist, weiß Zwirner. Dann sind zuhauf Motorradfahrer unterwegs – entsprechend höher auch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.

Individuelles Fehlverhalten

Im Vergleich zu anderen Kommunen in der Region steht Calw noch verhältnismäßig gut da, was die Unfälle anbelangt. So ist beispielsweise in Nagold die Zahl der Verletzten von 31 (erstes Halbjahr 2018) auf 43 (erstes Halbjahr 2019) gestiegen. "Das ist eine schlechte Entwicklung", meint Zwirner.

Im Landkreis insgesamt haben sich die Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Vergleich zum vergangenen Jahr gar mehr als verdoppelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Neun Menschen starben. Der Bereich mit dem größten Risiko seien hiernach Bundesstraßen außerorts. "Wenn man hier mit überhöhter Geschwindigkeit fährt und dabei die Physik außer Acht lässt", konkretisiert Zwirner. Beispielsweise bei nasser oder glatter Straße. Auch Ablenkung am Steuer, etwa durch Smartphones, sei immer wieder ein Thema, steht in der Pressemitteilung. Kurz: individuelles Fehlverhalten. Seit Jahren rückläufig sind hierbei die Unfälle, die auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind.

Eher von struktureller Natur sind Unfälle, die durch Defizite an Straßen oder Kreuzungen geschehen. "Es ist kein Zufall mehr, wenn immer wieder etwas an derselben Stelle passiert", erklärt der Vertreter des Präsidiums. Dort könne man aber entsprechend reagieren, "das ist meist erfolgsversprechend".