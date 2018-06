Calw Uneigennützig Einmaliges gegeben, das sich nicht herstellen lässt

Calw-Altburg/Calw-Hirsau. Blutspenden können Leben retten. Spender werden daher immer gesucht – und für ihren Einsatz auch regelmäßig geehrt. So zuletzt in Altburg und Hirsau. Altburg "Sie leisten Hilfe ohne zu wissen, wo ihr Blut hingeht. Und wir werden durch den demografischen Wandel immer mehr gespendetes Blut brauchen", hob Ortsvorsteher Davide Licht bei der Ehrung von sechs Blutspendern im Rahmen einer Ortschaftsratsitzung in Altburg hervor. Um Leben zu retten, sei man dringend auf gespendetes Blut angewiesen und dies könne eben nicht künstlich hergestellt werden.