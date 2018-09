Calw Und plötzlich bricht die Kinderbetreuung weg

"Es gibt Mütter, die zu Hause wären", wundert sich deshalb auch Julia Binder-Rieger über das Vorgehen. Auf diese Umstände wurde aber keine Rücksicht genommen. Sie selbst war, wie die meisten Eltern, von der Maßnahme nicht betroffen, kann den Vorgang allerdings ebenso wenig nachvollziehen.

Regelrecht bestürzt war die Arbeitgeberin einer betroffenen alleinerziehenden Mutter. "Es ist unglaublich, wie man so kurzfristig mit einer Mutter umgeht, deren Situation bekannt ist. Sie ist auf den Lohn angewiesen und zahlt ihren Beitrag im Kindergarten", äußert sie sich.

Bis zum Abend hängt nicht nur Mienhardt in der Luft. Findet sich eine Lösung für die Betreuung? Am frühen Freitagmorgen endlich Entwarnung. "Es wurde eine Vertretung für die Einrichtung gefunden", sagt Thomas Seifert, Leiter der Abteilung Bildung bei der Stadtverwaltung Calw im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings liege die Zuständigkeit in der Personalabteilung, von der aber keine Auskunft zu erhalten war. Ein Grund, weshalb sich die Situation so zugespitzt hatte.

Nun hoffen die Eltern, dass künftig früher auf anstehende Personalveränderungen reagiert werde und vor allem die Eltern früher in die Entscheidungen eingebunden werden.