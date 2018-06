Calw ­Ultratrailläufer schafft 200 Kilometer in 37 Stunden

Laufen war schon immer ein Hobby von Ambrogio Di Giorgio. Er machte bei Halbmarathons mit, später bei Marathons. Doch irgendwann langweilte es ihn, auf Asphalt zu joggen. Bei manchen Läufen sogar nur im Kreis herum. Bei einem Vortrag in der Calwer Aula lernte er das Ultratrail-Laufen kennen. Und war sofort fasziniert davon. Als Ultralauf werden alle Läufe bezeichnet, bei denen die Sportler mehr als 42 Kilometer zurücklegen. Ultratrail sind dann diejenigen, bei denen es auch noch Höhenmeter zu bewältigen gibt.

"Ich dachte erst, sowas kann man nicht schaffen", erzählt Di Giorgio. Aber dann fing er an zu trainieren. Immer weitere Strecken, immer mehr Anstiege. Inzwischen hat der 47-Jährige schon an etwa 20 Ultratrailläufen teilgenommen. In Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich. Einer davon der "Junut"-Lauf im Altmühltal. 239 Kilometer, 7000 Höhenmeter. "Bis 203 Kilometer bin ich gekommen. Dann war die Vernunft größer", erinnert er sich. Denn die Füße taten weh, er hatte kaum geschlafen. "Trotzdem habe ich mich danach geärgert."

Die beste Entschädigung ist da wohl der UTMB am Mont Blanc, den er erfolgreich abschloss. 170 Kilometer lang, der höchste Punkt auf 2900 Metern. "Der UTMB ist das Mekka des Ultratrails", sagt Di Giorgio. "Jeder Läufer will mal dorthin." Es schaffen aber bei weitem nicht alle, denn für diesen Lauf muss man sich erst qualifizieren. Und auch dann gibt es noch viele, die abbrechen. Denn die körperliche Belastung ist extrem. Di Giorgio kam nach 37 Stunden ins Ziel. Geschlafen hat er nicht. Und dennoch: "Er kommt immer mit einem Lächeln an", erzählt seine Ehefrau Anabela Di Giorgio.