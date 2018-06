Calw Ufer bald Sperrzone für Kinderlose?

Möglich ist es hingegen, auf einem Spielplatz, wie jenem am Brühl, den Konsum von Alkohol zu verbieten – weil solche Flächen einer besonderen Nutzung vorbehalten sind und somit nicht direkt als öffentlicher Raum gelten (nur Kinder sowie deren erwachsene Begleitpersonen dürfen sich dort aufhalten).

Die Stadtverwaltung plant daher, den Bereich des Spielplatzes zu erweitern – von der Hauswand der Volksbank bis zur Nagold.

Doch was bedeutet das nun für Passanten, die sich, wenn die Regelung in Kraft getreten ist, ohne Kinder dort aufhalten? Werden Ordnungsamt und Polizei mit aller Härte durchgreifen? Nicht wirklich, erklärt Calws OB Ralf Eggert auf Anfrage unserer Zeitung. Denn hier kommt das so genannte Entschließungsermessen ins Spiel.

Beim Entschließungsermessen handelt es sich um das Recht einer Behörde, bei Tatbeständen – wie hier das widerrechtliche Aufhalten im Spielplatzbereich – tätig werden zu können. Der Knackpunkt: Unterliegt eine Regelung dem Entschließungsermessen, können Polizei und Ordnungsamt – vereinfacht gesagt – auch entscheiden, ob sie überhaupt eingreifen wollen. Oder ob eben nicht.

Werkzeug, um Kinder und Familien zu schützen

So dürfte jemand, der auf einer der Bänke sitzt, und Enten beobachtet, auch künftig wohl kaum von den Behörden behelligt werden. Sitze aber jemand auf einer Bank und beobachte spielende Kinder auf eine unangenehme Weise, haben Ordnungsamt und Polizei in Kürze die Möglichkeit, diese Person des Spielplatzes zu verweisen, erläutert Eggert. In erster Linie sei diese Regelung dafür da, "dass man ein Werkzeug hat, um Kinder und Familien im Bedarfsfall schützen zu können", so der OB.

Wer sich also beispielsweise am Nagoldufer aufhalte und eine "Sozialverhalten zeigt, dass dem eines Kinderspielplatzes entspricht", hat daher wohl auch in Zukunft wenig zu fürchten, führt Eggert aus.

Wer sich jedoch störend oder unangebracht verhalte, kann, sobald die Regelung in Kraft tritt, für seinen Aufenthalt auf dem Spielplatz mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen geahndet werden – angefangen bei einer schlichten Ermahnung, über einen Platzverweis und Geldstrafen bis hin zu einem Einsatz der Polizei, bei dem der Störer abgeführt wird. Wer regelmäßig auffalle, könne sogar für einen befristeten Zeitraum ein Aufenthaltsverbot für diesen Bereich bekommen.

Insgesamt soll dies jedoch, wie der OB unterstreicht, "mit Fingerspitzengefühl" umgesetzt werden. Die härteren Mittel sollen erst zum Einsatz kommen, wenn jemand sich vehement weigere, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

Übrigens: Die neue Regelung wird den Kindern auch einen Bonus einbringen. Denn damit auch das Nagoldufer als Spielplatzfläche gelten darf, wird die Stadtverwaltung dort wohl weitere Spielgeräte aufbauen lassen.