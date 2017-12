Calw Über Pfingsten nach Taizé

Ortswechsel im Sommer

Die beliebten Sommerfreizeiten wurden für 2018 überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. So wird das traditionelle Zeltlager für Jungs nicht mehr in den Vogesen, sondern in der Nähe des Belchens sein Lager aufschlagen. Die Mädchenfreizeit zieht vom bayerischen Ammersee an den Bodensee und wird diesen auch mit Fahrrädern erkunden. Die Kinderfreizeit am Ende der Ferien bezieht nun ein Haus im Enztal, nahe Bad Wildbad. In den Pfingstferien wird für Jugendliche eine Fahrt nach Taizé angeboten und junge Erwachsen werden einen Teil des Westwegs erwandern. Die Klassiker unter den Sommerfreizeiten im EJW Bezirk Calw, das heißt die beiden Kinderfreizeiten in Breitenberg und die Freizeit für Jugendliche am Lago Maggiore, werden auch 2018 angeboten.

Neue Schulungen