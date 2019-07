Calw Udo Lindenberg übergibt Panikpreis 2019

"In zehn Minuten", so das Kuratoriumsmitglied und Projektleiter der Udo Lindenberg Stiftung, "lassen nach Aussagen der Feuerwehr die Niederschläge nach, dann fangen wir an."

Udo Lindenberg selbst flehte Hermann Hesse um Beistand im Himmel an. Zwar ließ der Regen etwas nach, doch nass wurden die Fans weiterhin. Der erste Preis ging in diesem Jahr an die Gruppe "2ersitz" aus Leipzig. Zwischen den Auftritten der Siegerbands las Schauspielerin Maria Furtwängler, bekannt als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm, Texte von Hermann Hesse.