Calw Udo Lindenberg singt vor 1950 Zuschauern

Letzter Auftritt nach der Stadiontour

Und dann folgt Udo pur. Die Nachtigall wird laut Köster eigens für diesen Abend ein exklusives Programm präsentieren, das nicht mit den Auftritten der Stadtiontour identisch sein wird, deren Abschluss das Konzert in Hirsau markiert.

Neuweiler und Köster sind froh, dass das Festival wieder in dem unvergleichlichen Ambiente des mittelalterlichen Klostergeländes stattfinden kann. Der Wechsel vom Calwer Marktplatz nach Hirsau habe sich als richtig erwiesen. Der Rahmen sei intimer, die Besucher näher an den Künstlern, was dem Anlass angemessen erscheint.

Köster zog bei einem Pressegespräch gestern bei der Sparkasse in Pforzheim ganz klar die Grenze zu anderen Casting-Wettbewerben im Fernsehen. "Wir suchen keinen Superstar", gefördert werden junge Künstler, die noch eine Botschaft zu vermitteln wissen und "die noch was zwischen den Ohren haben".

Sarah Lesch aus Leipzig, Sonderpreisträgerin 2016, hat sich in der Songwriter-Szene inzwischen einen festen Platz erarbeitet. Ina Bredehorn, Zweitplatzierte 2014, tritt als "Deine Cousine" inzwischen mit Udo und den Toten Hosen auf. Dies zeige, so Köster, dass sich der Panikpreis zu einem renommierten Musikpreis für Nachwuchskünstler in Deutschland entwickelt hat.

Neben der Förderung von Nachwuchsmusikern nimmt sich die Udo Lindenberg Stiftung Projekten in Afrika an. Vom Ticketverkauf gehen jeweils fünf Euro an eine Ausbildungswerkstatt für Kfz-Mechatroniker in Kenia. Kultur

Weitere Informationen: Karten gibt es ab sofort für 55 (Stehplätze) und 75 Euro (Sitzplätze) bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de und www.ticket-pf.de