Calw Udo Lindenberg meldet sich als Erster

Wie sie waren zahlreiche Mädchen und Jungen dem Aufruf der GKV gefolgt und hatten Schmetterlinge zu Papier gebracht. "Es kamen viele kunst- und fantasievolle Ergebnisse dabei heraus, sodass uns die Auswahl schwer fiel", lobt Heinz die Beiträge von erkrankten Kindern aus den Kinderplaneten. Zeichnerin des zweiten Motivs ist die zehnjährige Amelie, die sich von der Reha-Kinderklinik Katharinenhöhe in Schönwald aus an dem Projekt beteiligte.

Gespannt ist die GKV-Vorsitzende nun, wie die anderen Prominenten die Malereien ergänzen. Auch Paul Maar hat sich bereits zurückgemeldet. In jedem Fall werden die fertigen Werke eingerahmt und am 9. November versteigert. Der Erlös aus dieser Auktion fließt traditionell in die Kinderplaneten der GKV. Jüngst erhielt der Göppinger Kinderplanet eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Damit soll ein Spielzug für die Einrichtung an der Klinik am Eichert angeschafft werden.