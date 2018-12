Calw TSV verleiht 195 Abzeichen an Sportler

Hugo Bott, der erste Vorsitzenden des TSV Calw, dankte in seinem Grußwort zunächst dem Sportabzeichen-Team Wilma Ritschek, Hanspeter Kügelchen, Adolf Saboynik, Karin und Eckard Lichtenthäler, Duygu Yildiz und Claudia Weinmann für die investierte Zeit im zurückliegenden Sommer, in dem erneut von Juni bis September wöchentliche Trainingsabende in der Leichtathletik sowie zahlreiche Zusatzabnahmetermine der Schwimm-, Radfahr- und Walkingdisziplinen auf dem Programm standen. Insgesamt waren es mehr als 30 an der Zahl.

Bott freute sich zudem über den großen Zuspruch bei der Verleihung in der neuen TSV-Heimat und warb gleichzeitig für das TSV-Sportzentrum und sein Angebot. Abschließend formulierte er seine Vision für das kommende Jahr, wo auch die Calwer Schulen bei der Sportabzeichen-Abnahme mit eingebunden werden sollen.

Vielen glücklichen Kindern wurden von Wilma Ritschek ihre Sportabzeichen überreicht. Großer Jubel folgte, als Martin Schmelzer, Leiter der Kindersportschule, dem erfolgreichen Nachwuchs ein Eis zur Belohnung im Anschluss an die Verleihung versprach.

Mit insgesamt 33 Kindern war die Kindersportschule die größte Einzelgruppe unter den insgesamt 69 Kindern und Jugendlichen. Auch der Sportabzeichen-Wettbewerb für Calwer Firmen und Behörden fand im Sommer wieder statt – bereits zum fünften Mal – und auch deren Sieger wurden im Rahmen der Sportabzeichen-Verleihung geehrt.

Benjamin Knoll, TSV-Geschäftsführer, berichtete dabei über insgesamt 45 Teilnehmer aus vier Firmen und Behörden, darunter mit der Stadtverwaltung Calw ein Neuling. Und die Mitarbeiter der Calwer Stadtverwaltung trumpften bei ihrer Premiere gleich so richtig auf. Sie sicherten sich den Sieg in der Kategorie "höchste Durchschnittspunktzahl aller Mitarbeiter einer Firma/Behörde, die am Sportabzeichen-Wettbewerb teilgenommen haben" vor dem Klinikum Nordschwarzwald und dem Finanzamt Calw. Letzteres stand nach vier Siegen in Folge erstmals nicht ganz oben auf dem Podest. Zumindest nicht in dieser Kategorie, denn das Finanzamt stellte mit 17 Teilnehmern einmal mehr die größte Einzelgruppe und durfte sich daher über den Titel in der Kategorie "Meiste abgelegte Sportabzeichen einer Firma/Behörde mit mehr als 25 Mitarbeitern" freuen.

Deutlich mehr als 17 Mal am Sportabzeichen teilgenommen hatten im abgelaufenen Jahr gleich mehrere Sportler. Hertah Kusterer für 25, Dietrich Pfeilsticker für 30 und Adolf Saboynik für 55 erfolgreich abgelegte Sportabzeichen wurden dafür geehrt und fanden auch in der kurzen Laudatio von Wilhelm Schurmann besondere Beachtung.

Er lobte auch Familie Perrot aus Calw, die mit zehn abgelegten Sportabzeichen das sogenannte Familien-Sportabzeichen anführt, bei dem mehrere Personen einer Familie aus unterschiedlichen Generationen gewertet werden. Auch hierbei gab es wieder zahlreiche teilnehmende Familien, die allerdings traditionell in einer gesonderten Veranstaltung des Sportkreises Calw geehrt werden.

Die nächste Saison startet Ende Mai

So endete das Sportabzeichen-Jahr des TSV Calw nicht nur wegen des eingelösten Eis-Versprechen mit vielen glücklichen Kinder-Augen. Auch der Stolz über das erreichte Abzeichen war den Kindern, aber auch genauso den teilnehmenden Eltern anzusehen, die im Anschluss an die Verleihung noch munter über die Abnahme-Termine fachsimpelten. Möglicherweise formulierten sie schon die eigene Zielsetzung fürs kommende Jahr, wenn Ende Mai die nächste Sportabzeichen-Saison startet. Dann sind sicherlich auch viele Calwer Schüler sowie vielleicht sogar mehr Firmen und Behörden am Start, die sich im sportlichen Wettkampf untereinander messen und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit tun können.