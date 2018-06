Calw TSV knackt 2000-Mitglieder-Marke

Calw-Oberriedt. Die erste Hauptversammlung nach dem Bau des TSV Sportzentrums, das Vorsitzender Hugo Bott als einen Meilenstein für die Vereinsentwicklung darstellte, war geprägt von Zahlen, einer Satzungsänderung, dem Blick auf viele Erfolge, Ehrungen und Wahlen. "Nach 15 Jahren Vorlaufzeit haben wir das Sportzentrum in nur einem Jahr errichtet, die veranschlagte Bausumme wurde um lediglich 40 000 Euro überschritten", so Bott. Das sei eine Leistung, die in Deutschland nicht überall zu finden sei.

Spürbarer Aufwärtstrend

Er stellte mit der Gründung einer Dart-Abteilung weiteres Wachstum in Aussicht. "Der Aufwärtstrend ist da, wir befinden uns auf dem richtigen Weg", so Bott, der für 2018 mit der Mitgliedermarke von 2300 ein ehrgeiziges Ziel ausgab. Als sportliches Aushängeschild fungiert aktuell weit über die Grenzen hinaus die Faustballabteilung, die mit der Ausrichtung der Europameisterschaft den Höhepunkt 2017 bestritten hat. "Leider war die Veranstaltung aber kein gutes Geschäft, wenn man den Aufwand betrachtet", blickt Bott zurück. Geschäftsführer Benjamin Knoll ging dann ins Detail, stellte den Gesamtverein mit seinen 37 Mitarbeitern vor, und verlas in Vertretung von Finanzvorstand Achim Bott alle Zahlen des Gesamtvereins.