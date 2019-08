Calw Trotz Rekordhitze: Grillen noch erlaubt

Falls jemand gerne an einer öffentlichen Grillstelle grillen würde, aber Zweifel an der Sicherheit hat, könne sich derjenige an die Stadt, die Gemeinde oder das zuständige Forstamt wenden.

Aber nicht nur hohe Temperaturen und Trockenheit tragen zum erhöhten Waldbrandrisiko bei. Vor allem der Wind gilt als Hauptverursacher von Waldbränden. Daher bittet die Stadt auf ihrer Homepage darum, vor allem bei mittelstarkem und starkem Wind kein Feuer zu entfachen.

Außerdem darf im Wald zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober weder geraucht noch gegrillt werden – und zwar jedes Jahr, unabhängig vom Wetter. Denn schon kleine Glutfunken könnten einen Waldbrand auslösen. Ausnahmen stellen öffentliche oder private Grillstellen dar, die entsprechende Voraussetzungen erfüllen – und beispielsweise einen ausreichenden Abstand zum Wald haben.

Um das Brandrisiko zu verringern, sei es außerdem wichtig, Feuer klein und Flammen niedrig zu halten sowie ausreichend Wasser mitzunehmen, um mögliche Funkenbrände schnell zu ­löschen. Darüber hinaus müssten Feuer und Glut vor dem Verlassen der Grillstelle sorgfältig gelöscht werden, da sich beispielsweise trockenes Gras durch die verbleibende Hitze schnell entzünden könnte.