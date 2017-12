Calw Trotz Krieg und Not Jubiläum in der Stadtkirche gefeiert

Die am südlichen Teil des Chores stehende Linde ist, wie Hermann Wulzinger in den Unterlagen des evangelischen Kirchengesangvereins feststellen konnte, am 20. Juli 1919 einem heftigen Südwind zum Opfer gefallen. Die andere "Lutherlinde" war im Laufe der Zeit zu einem stattlichen Exemplar herangewachsen und bildete zusammen mit der Stadtkirche fast zwei Jahrhunderte lang ein prächtiges Ensemble am oberen Marktplatz. Sie musste im Juli 2011 wegen eines Brandkrustenpilzes gefällt werden.

Zur 400-jährigen Wiederkehr der Reformation im Oktober 1917 stand Deutschland mitten im Ersten Weltkrieg. Während das Calwer Tagblatt von "amtlich verordneten" Erfolgsmeldungen auf den Kriegsschauplätzen berichtete, litt die einheimische Bevölkerung große Not. Fleisch, Brot und andere Lebensmittel gab es nur noch gegen Bezugsmarken. Königliches Oberamt, städtische Ämter und Geschäfte mussten zur Einsparung von Licht und Brennstoffen ihre Öffnungszeiten verkürzen. Der Gasverbrauch bei Haushaltsanschlüssen wurde begrenzt. Ein praktischer Arzt in der Stadt namens Mezger teilte mit, dass wegen Kohlenmangels Sonntag, Dienstag und Freitag vorerst keine Sprechstunde mehr ist. Ledersohlen mussten Holzsohlen an den Schuhen weichen.

Anstelle großer Jubelfeiern zur Erinnerung an die Reformation wurde in Württemberg um eine Dankspende gebeten, zur Lösung der durch den Krieg dringenden kirchlichen Aufgaben.

Trotz aller Not beging man am 31. Oktober 1917 das 400-jährige Reformationsjubiläum in der Stadtkirche. Bei einem Festgottesdienst mit den Schüler aller Calwer Schulen hielt der Religionslehrer am Realprogymnasium, Dekan Zeller, die Predigt.

Am Abend fand ein Gottesdienst für die Erwachsenen mit Stadtpfarrer Schmid statt, bei dem der Kirchengesangsverein mit zwei Chören aufgetreten ist.