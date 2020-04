Calw Trotz Corona-Krise gibt es Knöllchen

Anders sieht es in Calw aus, wo auch während der Corona-Krise weiter Knöllchen ausgestellt werden. "Der Verwaltungsstab hat entschieden, dass auch weiterhin die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung notwendig ist und durch die Corona-Krise kein rechtsfreier Raum entstehen darf", argumentiert Oberbürgermeister Florian Kling.

Beschwerden über Strafzettel häufen sich

Nicht dem Beispiel von Städten wie Solingen oder Dresden zu folgen, sorge zwar durchaus für Kritik, dennoch vergleicht der Rathauschef: "Bei der Stadt Calw häufen sich die Beschwerden über Strafzettel, weil einige Bürger jetzt der Ansicht sind, dass die Ausnahmesituation bedeutet, dass die Regeln, zum Beispiel der Parkordnung, für sie nicht gelten würden. Dabei ist in dieser Zeit ein positives Sicherheitsgefühl der Bürger noch viel wichtiger als sonst. Die Disziplin zur Einhaltung der öffentlichen Ordnung beschränkt sich nicht nur im Umgang untereinander, zum Beispiel durch Maskentragen oder Kontaktverbot, sondern auch darin, kein Verkehrshindernis für andere Verkehrsteilnehmer, die Rettungsdienste oder Fußgänger darzustellen."

Die Sichtweise der Stadt Solingen, mit dem Knöllchen-Verzicht auf den gestiegenen Parkdruck zu reagieren und den Bürgern nun eigentlich gebührenpflichtige Parkplätze kostenlos zur Verfügung zu stellen, dreht Kling genau um: "In der Innenstadt gibt es weniger Parkdruck, da viele Bürger nicht mehr zum Einkaufen in die Innenstadt kommen. Eine Nutzung der Parkhäuser oder Stellplätze im öffentlichen Raum wäre daher problemlos möglich." Allerdings: Auch die Nutzung der Parkhäuser ist in Calw weiterhin gebührenpflichtig.

Zudem erinnert Kling daran, dass es in Calw Mitarbeiter im Vollzugsdienst gebe, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht an der Kontrolle des Kontaktverbots oder an Betriebsüberprüfungen teilnehmen können. "Diese Mitarbeiter setzen wir daher wie gewohnt für die Kontrolle der Straßenverkehrsordnung ein", sagt der Oberbürgermeister der Stadt Calw, die pro Monat etwa 50.000 Euro durch Strafzettel und Geschwindigkeitsübertretungen einnimmt.

Bislang 30 Verstöße gegen Kontaktverbot

Um die Corona-Regeln zu überprüfen, zu kommunizieren und durchzusetzen habe die Stadt Calw ebenso die Sozialarbeiter des Stadtjugendreferats eingesetzt, um gezielt Jugendliche anzusprechen. Auch die Polizei habe ihr Einsatzpersonal im Stadtgebiet deutlich ausgeweitet.

Bislang hat die Stadt Calw 30 Verstöße gegen das Kontaktverbot vorliegen. Die meisten wurden durch Anzeigen von der Polizei gemeldet. "Es wurden jedoch noch nicht alle Verstöße sanktioniert, da sich einige noch in Bearbeitung befinden", erklärt Kling, der mit der Disziplin der Bürger zufrieden ist: "Die Menschen zeigen sich weitestgehend einsichtig, wenn sie vom Polizeivollzugsdienst oder dem städtischen Vollzugsdienst auf das bestehende Kontaktverbot angesprochen werden."