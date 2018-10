Calw Trotz "Benzin im Blut" eine Menge Empathie

Calw-Heumaden. Die Oldtimerliebhaber spenden schon seit mehreren Jahren regelmäßig – bisher immer an Einrichtungen für Kinder, wie zuletzt an den Förderverein der Kinderklinik Schömberg. Durch persönliche Beziehungen sind die Verantwortlichen auf die Einrichtungen für demente Menschen in Heumaden aufmerksam geworden.

Sitzmöglichkeiten oder Stehlifter

Obwohl sich die rührigen Oldtimer-Freunde als Menschen "mit Benzin im Blut, Farbe unter der Haut und Rock´Roll im Herzen" beschreiben, haben sie doch auch jede Menge Empathie für hilfsbedürftige Menschen. "Wir haben das Geld bei unserer letzten Oldtimer-Ralley mit Fest vor allem durch Versteigerungen und Spiele eingenommen", sagte Altblech-Präsident Andreas Enkelmann. Neben dem Scheck hatte die Delegation des Spendervereins auch ein elektrisch verstellbares Pflegebett mitgebracht.