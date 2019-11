Calw Trinkwasser zum Teil bakteriell verunreinigt

Bei einer Routineüberprüfung des Trinkwassers wurde an einem Standort eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der coliformen Bakterien festgestellt. Coliforme Bakterien können in menschlichen, wie in warm-und kaltblütigen tierischen Ausscheidungen vorkommen. Sie können jedoch auch außerhalb des Darms im Boden und an Pflanzen durch Fäulnisprozesse entstehen und sich auch außerhalb des Darms vermehren und längere Zeit überleben. Coliforme Bakterien sind keine Krankheitserreger, sondern nur Indikatorkeime, die anzeigen, dass das Schutzschild des Wassers eine Lücke hat. An einem zweiten Standort wurde eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der Enterokokken ermittelt. Enterokokken gehören zur Gruppe der Milchsäurebakterien, die als Mikroorganismus im menschlichen Körper auftreten. Diese Bakterienart kann auch außerhalb des Körpers überleben und sich in der Umwelt unter unterschiedlichsten Bedingungen vermehren. Bestimmte Enterokokken-Stämme gelten als Indikator für fäkal verunreinigtes Trinkwasser. Bei Routineproben werden nicht alle möglichen Keime analysiert. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch andere Durchfallerreger im Trinkwasser enthalten sind. Da diese beiden Standorte vom selben Hochbehälter versorgt werden, lag der Verdacht nahe, dass auch andere von diesem Hochbehälter Wasser beziehenden Stadt- / Ortsteile von einer Verunreinigung betroffen sein könnten. Deshalb wurde vorsorglich für alle Stadt- / Ortsteile, die mit Wasser aus diesem Hochbehälter versorgt werden, ein Abkochgebot angeordnet.

Wie hoch ist der Grenzwert für die im Trinkwasser nachgewiesenen Keime?

Gemäß den Anforderungen der Trinkwasserverordnung dürfen in 100 Milliliter Trinkwasser keine coliforme Keime nachgewiesen werden. Der Grenzwert liegt also bei null. Auch der Grenzwert für Enterokokken liegt bei 0 pro 100 ml Wasser. Bei der Beprobung gibt es demnach nur die Feststellung, ob der Grenzwert überschritten wurde oder keine Verunreinigung vorliegt.

Was ist die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers?

Die Ursache ist momentan noch unbekannt, sie wird derzeit untersucht.

Welche Maßnahmen wurden bisher zur Eingrenzung der Quelle der Verunreinigung und zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität eingeleitet?

Nach dem Bekanntwerden der Verunreinigung des Trinkwassers wurden noch in der Nacht zum 8. November in Abstimmung zwischen der Abteilung Gesundheit und Versorgung und dem Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung Proben an sechs Knotenpunkten des Wassernetzes genommen.

Was sind die nächsten Schritte?

Ab dem Morgen des 8. November wurden in Abstimmung zwischen der Abteilung Gesundheit und Versorgung und dem Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung weitere 15 Proben in den Ortsnetzen genommen. In weiterer Folge wird das Netz gechlort (maximal 0,6 mg/l) und gespült und die Wirksamkeit der Maßnahme durch Untersuchungen mit Wasserprobenentnahmen überprüft.

Warum sind manche Stadt-/Ortsteile betroffen und andere nicht?

Die betroffenen Bereiche werden über denselben Hochbehälter versorgt. Die nicht betroffenen Stadt-/ Ortsteile werden von eigenständigen, abgegrenzten Netzgebieten versorgt.

Ist davon auszugehen, dass weitere Stadt- und Ortsteile betroffen sein könnten?

Nein.

Welche Auswirkung hat die Chlorierung?

Ein leichter Chlorgeruch ist gerade in den ersten Tagen nicht auszuschließen. Die Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw weist darauf hin, dass die eingesetzte Chlorkonzentration zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung führen kann.

Werden durch das Chlor Geräte oder Anlagen beeinträchtigt?

Sollte jemand eine technische Anlage mit Trinkwasser betreiben, bittet die Verwaltung mit dem Hersteller zu klären, ob Chlor in dieser Anlage verwendet werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser für Aquarien ungeeignet ist.

Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen?

Mit ersten Ergebnissen der Proben aus der Nacht vom 7. auf den 8. November ist in den nächsten Tagen zu rechnen.

Welche gesundheitlichen Folgen kann das Trinken / der Kontakt mit verunreinigtem Trinkwasser haben?

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel Durchfallerreger im Trinkwasser enthalten sind.

Was muss ich tun, wenn ich bereits Wasser getrunken habe?

Menschen mit intaktem Immunsystem haben voraussichtlich nichts zu befürchten. Erst wenn eine sehr hohe Anzahl von Keimen aufgenommen worden ist, kann es zu beispielsweise zu Durchfällen kommen.

Ich habe Durchfall, was muss ich tun?

Das weitere Verhalten sollte mit einem Arzt abgeklärt werden. Nicht hinter jedem Durchfall ist gleichzeitig eine hohe Keimbelastung durch verunreinigtes Trinkwasser zu vermuten.

Sind schon Fälle entsprechender Erkrankungen bekannt geworden?

Für eine Häufung von Durchfallerkrankungen oder bei Nachweis entsprechender Erreger besteht eine Meldepflicht. Der Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw ist bisher keine Erkrankung bekannt geworden, die im Zusammenhang mit der Keimbelastung des Trinkwassers steht.

Mein Baby hat eine größere Menge Wasser getrunken, muss ich etwas Besonderes beachten?

Solange das Kind keine Durchfallsymptome hat, besteht kein Grund zur Beunruhigung. Sollten Krankheitssymptome auftreten, sollte man sich an den Arzt wenden.

Kann man sich mit dem Wasser noch waschen?

Für die Körperpflege kann das Leitungswasser ohne Bedenken weiter genutzt werden. Es sollte aber nicht verschluckt werden und keinen Kontakt zu offenen Wunden bekommen. Wunden sollten mit wasserundurchlässigem Pflaster abgedeckt sein. Während der Dauer des Abkochgebotes sollte zum Zähneputzen abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden.

Kann man das Wasser für die Zubereitung von Säuglingsnahrung, Waschen von Obst und Gemüse benutzen?

Nein. Hierzu nur abgekochtes Wasser verwenden.

Was ist bei der Zubereitung von Essen zu beachten?

Während der Dauer des Abkochgebots sollte für die Zubereitung von Speisen nur abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Nahrungsmittel nachfolgend nicht gekocht, gegart oder gedünstet - also ausreichend erhitzt - werden.

Kann die Kaffeemaschine verwendet werden?

Kaffeemaschinen sollten nur mit abgekochtem oder verpacktem Wasser betrieben werden. Alternativ muss der Einbau eines Bakterienfilters vor Eingang des Wassers in die Maschine erfolgen.

Können Getränke-, Kaffeeautomaten oder Trinkwasser-Sprudler mit diesem Wasser betrieben werden?

Während der Dauer des Abkochgebots ist für die Herstellung von Getränken eine Verwendung von abgekochtem oder abgepacktem Wasser oder alternativ der Einbau eines Bakterienfilters vor Eingang des Wassers in die Maschine/den Automaten zu berücksichtigen.

Gelten für Kinder besondere Maßnahmen?

Nein, Kinder können abgekochtes oder gechlortes Wasser ohne Bedenken verzehren und benutzen. Auch die Zubereitung von Säuglingsnahrung kann mit abgekochtem oder gechlortem Wasser erfolgen.

Was müssen Schwangere beachten?

Für Schwangere gelten keine besonderen Empfehlungen. Schwangere können abgekochtes Wasser ohne Bedenken verzehren und benutzen.

Wie lange gilt das großflächige Abkochgebot und wie wird die Öffentlichkeit über die Aufhebung informiert?

Das Abkochgebot für die betroffenen Bereiche gilt bis auf Widerruf durch die Abteilung Gesundheit und Versorgung. Wie lange dies dauern wird, ist noch nicht absehbar. Zunächst muss die Quelle der Verunreinigung festgestellt und beseitigt werden. In weiterer Folge müssen mehrere Proben hintereinander unbedenklich sein. Die Auswertung einer einzelnen Probe dauert in der Regel drei Tage. Speziell geschultes Personal des Zweckverbands Schwarzwaldwasserversorgung ist befähigt, die Proben entnehmen zu dürfen. Die Auswertung übernimmt ein externes Labor. Die Pressestelle des Landratsamts Calw wird mit einer Pressemitteilung, einer entsprechenden Meldung auf der Landkreiswebsite unter www.kreis-calw.de sowie mit einem Hinweis in der Bürger Informations- und Warn App (BIWAPP) über die Aufhebung des Abkochgebots informieren.

An wen kann man sich bei Fragen wenden?

Bei Fragen gibt der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung unter Telefon 07081/939611 Auskunft.

Folgende Stadt- und Ortsteile sind von der Verunreinigung des Trinkwassers betroffen:

Betroffene Bereiche der Gemeinde Althengstett: Neuhengstett und Ottenbronn

Betroffene Bereiche der Stadt Bad Liebenzell: Beinberg, Maisenbach-Zainen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt

Betroffene Bereiche der Stadt Bad Teinach-Zavelstein: Emberg, Kentheim, Lützenhardt, Rötenbach, Schmieh, Sommenhardt und Zavelstein

Betroffene Bereiche der Stadt Calw: Altburg, Alzenberg, Bleiche, Oberriedt, Speßhardt, Spindlershof, Weltenschwann, Wimberg, Gewerbegebiet Würzbacher Kreuz

Betroffene Bereiche der Gemeinde Neuweiler: Agenbach, Breitenberg und Oberkollwangen

Betroffene Bereiche der Gemeinde Oberreichenbach: Igelsloch, Oberkollbach, Oberreichenbach, Siehdichfür und Würzbach

Betroffene Bereiche der Gemeinde Schömberg: Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg

Betroffene Bereiche der Gemeinde Unterreichenbach: Kapfenhardt

Betroffene Bereiche der Gemeinde Engelsbrand: Engelsbrand, Grunbach und Salmbach