Calw Treibt jemand in Altburg sein Unwesen?

Nachdem der Schwarzwälder Bote über die Jugendlichen berichtete, die sich bei Pfrommer’s Getränke- und Gartenmarkt in Altburg unerlaubt auf der Rampe aufgehalten, Dinge beschädigt und Müll hinterlassen haben, hat sich Rainer Holzäpfel in der Redaktion gemeldet. Er hat einen Acker in Altburg, auf dem er Kartoffeln anbaut. In den vergangenen Wochen wurde der Zaun, der den Acker abgrenzt, immer wieder beschädigt. Holzäpfel vermutet nun, dass es dieselben Jugendlichen sein könnten, die schon beim Getränkemarkt randaliert haben.