Calw Traumfinale und Mega-Party beim TSV Hirsau

Der Trost für alle nicht siegreichen „großen“ Mannschaften: die ultimativen Partys am Abend im Mega-Festzelt des TSV Hirsau. Die „Bad-Taste-Party“ am Samstag zum Beispiel. Aber der gesellschaftliche Höhepunkt überhaupt in Hirsau – nicht nur an diesem Wochenende: der „Dirndlrock- und Partywahnsinn“ mit der Band „Albkracher“ am Pfingstsonntag. Krachlederhosen und Dirndls satt – eine Augenweide nach der anderen. Mit Oktoberfest-Stimmung mitten im Hoch-Frühjahr vom Feinsten – mit allem, was dazu gehört: der Mass Bier „nach Nordschwarzwälder-Art“ - also eben richtiges Bier. Und von der ersten Sekunde weg die Party-Wütigen tanzend auf Bänken und Tischen – bis diese das ein ums andere mal gar „brachen“ unter der Wucht der komplett entfesselten Festlaune. Fazit für Spiel- und Turnier-Leiter Thorsten Kleinertz: „Alles super gelaufen“ - jeden Abend das Festzelt ordentlich besucht, am Sonntag gar „bis zum Anschlag“. Keine größeren Ausfälle, keine „besonderen Vorkommnisse“. Nur der Kreuzbandriss - „das war nicht so schön“.

Seinen Abschluss fand das Turnier-Wochenende dann am Pfingstmontag noch mit dem Hobby-Turnier.