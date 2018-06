Calw Traumberuf: "irgendetwas mit Medien?"

Und bald merke ich, dass einiges anders ist, als es bei mir war. So müssen die Studenten ein Interview filmen und schneiden und daraus einen Imagefilm zu den neu startenden Studiengängen an der SRH in Calw produzieren. Damit die Fragen, die an Experten aus der Forschung und Praxis gestellt werden, zufriedenstellende Ergebnisse bringen, wird Birschmann dem Kurs beibringen, worauf es ankommt.

Im Laufe des Vormittags geht es dann hauptsächlich um theoretische Modelle, wie zum Beispiel die Persönlichkeits-Typologie nach Riemann/Jung. Doch auch hier bleibt sich die Hochschule treu, legt Wert auf direkte Praxisanwendung, denn: An sich selbst sollen die Studenten das Gelernte ausprobieren und sich somit Gedanken machen, wie man auf den Gesprächspartner wirkt – und umgekehrt.

Laut Birschmann ist damit ein großer Schritt in Richtung eines guten Interviews gemacht. Denn wenn man sich und sein Gegenüber gut einschätzen könne, wisse man auch, wie man Fragen stellen könne, um ehrliche Antworten zu erhalten. Ich muss sagen, ich konnte auch für mich einiges mitnehmen, was im täglichen Umgang als Journalist von Vorteil ist.

Da die Gruppen so klein sind und Birschmann sich dadurch mit einem hohen Tempo durch die zahlreichen theoretischen Ansätze arbeitet, ist der Morgen auch für mich sehr anspruchsvoll. Ich bin froh, dass es um 12.15 Uhr endlich die Mittagspause gibt.

Ab 13 Uhr geht es an die von den einzelnen Gruppen vorbereiteten Fragen. Birschmann nimmt hier kein Blatt vor den Mund, macht bei jeder einzelnen Frage deutlich, was es noch zu verbessern gibt, damit am Ende wirklich perfekte Zitate herauskommen.

Da es sich bei der Prüfungsleistung um eine Videoproduktion handelt, legt der Dozent großen Wert darauf, dass die Studenten es schaffen, ihre Interviewpartner zu überraschen. Damit werde das Interview, auch was das Mienenspiel angehe, gleich viel interessanter, so der Direktor Kommunikation der SRH. Auch hier ist für mich noch einiges mitzunehmen, wenngleich deutlich wird, dass es sich um eine Videoproduktion handelt und der Dozent ursprünglich aus der Radiobranche kommt.

Neugierig? Am Freitag, 15. Juni, gibt es die Chance, die SRH Hochschule Heidelberg Campus Calw näher kennenzulernen, ab 14.30 Uhr findet ein Studieninformationstag statt.