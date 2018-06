Calw Totalschaden: Illegale Spritztour mit Radlader

Calw - Bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 17:00 Uhr und Samstag 05:30 Uhr, den Radlader eines Bauunternehmens in Eisingen (Kreis Calw) entwendet.

Vermutlich wurde die Scheibe des in der Sennigstraße abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und anschließend eine Fahrt durch umliegende Feldwege mit dem Radlader unternommen.