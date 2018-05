Calw "The Booze Bombs" rocken Las Vegas

Calw. "Wir haben schon Konzerte in Australien, Kanada und anderen Staaten der USA gespielt, aber das war der Höhepunkt unserer Karriere", schwärmt Anneliese Pardo, die Sängerin von "The Booze Bombs". Gemeinsam mit ihren Bandkollegen Stephan Brodbeck (alias Lucky Steve) an der Gitarre, Benjamin Liten (Rockin’ Bende) am Schlagzeug und Matthias Uhl (Don Marshall) am Kontrabass tourt die Calwerin seit der Bandgründung 2003 durch die ganze Welt. Zwar nicht immer in derselben Konstellation – Uhl wechselt sich mit anderen Bassisten ab – jedoch als inzwischen gut eingespieltes Team.

Schon mehr als zehn Mal waren "The Booze Bombs" in den USA auf Tournee. So erst Anfang des Jahres für drei Wochen. Da lernt man natürlich im Laufe der Jahre eine Menge Leute kennen. "Auf dem Festival haben uns viele amerikanischen Fans wiedererkannt, das war echt schön", sagt Pardo, die als Annie Leopardo auf der Bühne steht, lächelnd. "Wir haben uns inzwischen auch international einen Namen gemacht."

Nicht nervöser gewesen als sonst