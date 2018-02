Calw Telefonseelsorge geht online

Im vergangenen Jahr 58 000 Mails

Schon seit mehr als 20 Jahren gibt es in der Bundesrepublik neben der telefonischen Seelsorge auch die Seelsorge mittels Chat und Mail unter dem Dach der Telefonseelsorge. Allein 2017 wurden zwischen Ratsuchenden und Mailberatern der Telefonseelsorgen 58 000 Emails geschrieben und versandt. Auch in der Mailseelsorge ist die Nachfrage nach Seelsorge höher als die vorhandenen Beratungskapazitäten, teilt die Telefonseelsorge Nordschwarzwald mit. Zwar habe sich neben dem Telefon die computergestützte Kommunikation längst in allen Altersgruppen etabliert. Aber es sei dennoch keine Überraschung, dass Jugendliche und junge Erwachsene häufig lieber Chat und Mail nutzen anstatt zu telefonieren.

Für die Mailseelsorger, die alle auch Seelsorge am Telefon praktizieren, ist das besondere, dass sie in der Mailseelsorge einen Seelsorgekontakt über längere Zeit gestalten können. Wer die Beratung am Telefon in Anspruch nimmt, kommt dagegen bei jedem Anruf mit dem Mitarbeiter ins Gespräch, der gerade Dienst hat.