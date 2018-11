Calw Teilnahme bei "Mein Lokal, dein Lokal": Tolle Erfahrung

Bei der Doku-Soap laden sich Gastronomen einer Stadt oder Region an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegenseitig in ihre Restaurants zum Essen ein. Jeden Abend bewerten sie dann gegenseitig die Gastfreundlichkeit, den Service, die Atmosphäre und natürlich das Essen mit null bis zehn Punkten. Am Ende der Woche kommt noch das Urteil von Profi-Koch Mike Süsser hinzu. Der Gastronom, der am Ende die meisten Punkte hat, bekommt 3000 Euro sowie den goldenen Siegerteller.

Das hat bei Peter zwar nicht geklappt, missen möchte er die Erfahrung trotzdem nicht. "Ich habe dabei sehr viel gelernt und großen Spaß gehabt", betont er. Auch wenn er sich ein wenig darüber ärgert, dass er den "Gewinnerteller" mitsamt des Preisgelds für das eigene Restaurant nicht abstauben konnte. Wobei er einräumt, dass der 31-jährige Francesco mit dem Storchennest (43 von 50 Punkten) verdient gewonnen habe. Die Kandidaten stammten unter anderem aus Kehl und Baden-Baden. Der "Alte Calwer" war für das Filmteam gleich die erste Station der Drehwoche. "Es war einfach eine tolle Erfahrung und ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt", schwärmt der stadtbekannte Koch. Er nehme viel Positives aus dieser Woche mit – unter anderem, dass in seiner Küche künftig noch mehr auf Geschmacksverstärker verzichtet werde.

Für Peter steht die Leidenschaft am Kochen an erster Stelle und genau das merkte man ihm bei den Sendungen auch an. War mit Marcia eine Kandidatin dabei, die sehr kritisch war, war Peter zumeist sehr zurückhaltend und fair, immer im Hinterkopf, was es bedeutet, in der heutigen Zeit noch Gastronom zu sein. Seine Begeisterung für seinen Beruf fiel auch vielen Zuschauern positiv auf. Der Gastronom bekam Mails und SMS mit dem Tenor: "Toll, dass du so authentisch warst und deine Fehler auch direkt zugegeben hast".