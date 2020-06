Calw Täter nach Raubüberfall weiter auf der Flucht

Kripo fahndet "auf Hochtouren"

Was wie eine Szene aus einem Actionfilm anmutet, ist am frühen Mittwochmorgen in der Breite Heerstraße in Heumaden wirklich geschehen. Noch bis in den frühen Vormittag hinein suchte die Polizei mit "starken Kräften", wie Frank Weber vom Polizeipräsidium Pforzheim es auf Anfrage des Schwarzwälder Boten ausdrückt, und einem Hubschrauber nach den Tätern. Diese seien jedoch weiter flüchtig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet "auf Hochtouren", bestätigt der Sprecher. Jedoch stünden die Ermittlungen noch am Anfang.