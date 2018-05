Calw Tänzer lassen sich prüfen

Das Tanzsportabzeichen fordert in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen (Bronze, Silber und Gold) unterschiedliche tänzerische Fähigkeiten. Geprüft werden Einzelpersonen, Paare aber auch Gruppen.

Vom Kindergarten bis zu den Senioren

So waren an diesem Prüfungstag auch zwei HipHop-Gruppen dabei, die ihr Zertifikat erreicht haben. In Calw starteten Tanzbegeisterte von den dreijährigen Kindergartenkindern bis hin zum Seniorenalter.