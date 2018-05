Calw Tänzer holen zwölf Medaillen

Selbst das heiße Wetter am Nachmittag konnte sie nicht davon abhalten, auf der Tanzfläche zu glänzen. Die Tänzerinnen des Duos "Mash", Weinmann und Wunderlich, gingen sowohl im Solo, als auch zusammen in der Sparte Videoclipdancing an den Start.

Jeweils drei Runden

Hennefarth und Nestle vom Duo "Unique!" hatten ebenfalls jeweils einen Solo-Auftritt, bevor sie wieder zusammen auf der Bühne standen. Einmal im schnelleren Style Videoclipdancing und im groovigem Hip Hop-Style. Pro Start bedeutete das drei Tanzrunden: Kick-Off sowie Zwischen- und Finalrunde, die zwischen 45 Sekunden und einer Minute andauerten.