Calw Tänzer holen sich den Weltmeistertitel

Weiter ging es mit den Formationen. Das noch junge und recht unerfahrene Team PopCorn (fünf bis acht Jahre) wuchs über sich hinaus und tanzte "wie noch nie zuvor", laut Trainerin Hennefarth. Gute Leistungen werden belohnt und so wurden sie bei den Small Teams Minikids & Juveniles I (bis zwölf Jahre) im Stil Modern Hip Hop unter großem Jubelschrei zum Vizeweltmeister gekürt. Ihr Wunsch nach dem ersten Pokal wurde somit gleich bei der zweiten Meisterschaft erfüllt. Die erfahrene Turniergruppe LiL SweeTs (13 bis 15 Jahre) zeigte auf der Bühne ihren Siegeswillen. Voller Power und Energie performten sie ihren dreiminütige Choreografie und so war ihre Trainerin Abreu mehr als zufrieden mit ihnen. Bei der Siegerehrung durften auch sie aufs Siegertreppchen und wurden ebenfalls zum Vizeweltmeister der Juniors im Discodance ernannt.

Die Kids-Formation Mc Dreamies* (neun bis zwölf Jahre) unter der Leitung von Hennefarth beherrschten mit ihrer Performance die Halle.

Riesiger Pokal winkt als Lohn

Sie beeindruckten nicht nur durch fetzige Beats sondern auch durch viel Gefühl und Kreativität. Nach dieser Darbietung wurden sie in der Kategorie Large Teams der Juveniles 2 (bis elf Jahre) zu den neuen Weltmeistern ernannt und standen mit einem riesigen Pokal ganz oben.

Am Nachmittag durfte das Duo UNiQUE! (Kim-Susann Hennefarth und Madeleine Nestle) zeigen, was in ihm steckt. In mehreren Kräften zehrenden Tanzrunden kämpften auch sie um den Sieg und das nach fast vier Wochen vorausgehender unfreiwilliger Trainingspause. In der Altersklasse der Youths & Adults (ab 18 Jahren) im Style Discodancing bildeten sie den krönenden Abschluss eines unvergesslichen Wochenendes: Ihr Traum erfüllte sich und sie wurden Weltmeister.

Stolz blickt der gesamte Altburger Dance Movement samt seinen Fans auf überaus erfolgreiche Tage zurück und fühlt sich gestärkter denn je für die kommenden Meisterschaften. Dankbar für die tolle Unterstützung der Eltern und Fans und überaus glücklich, nicht nur über die tollen Platzierungen, sondern vielmehr über die gezeigten Bestleistungen, soll es nun hoch motiviert bei der anstehenden Österreichischen Meisterschaft der Profileague in Bregenz weitergehen.