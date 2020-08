Calw Stuttgarter Straße wird dicht gemacht

Wer dennoch stadteinwärts die Schützenstraße erreichen möchte, kann dies über die innerörtliche Umleitung über die Tübinger Straße und die Robert-Bosch-Straße. Hier gelte laut Mitteilung der Stadtverwaltung zu beachten, dass die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Schützenstraße/Robert-Bosch-Straße geändert worden sei.

Für Fußgänger seien sowohl in der Stuttgarter Straße, als auch in der Robert-Bosch-Straße Überwege mitsamt Bedarfsampeln eingerichtet. "Die Bushaltestelle an der ›Bauknechtkreuzung‹ steht während der Maßnahme nicht zur Verfügung", heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Buslinien in Fahrtrichtung Heumaden werde die Haltestelle "Kimmichwiesen" bedient, für Fahrten in Richtung Stammheim sei eine Haltestelle in der Robert-Bosch-Straße, gegenüber der Hausnummer 6, eingerichtet.

Umleitung nutzen

Anhalten wird dieser Zustand - so ist es zumindest geplant - bis 28. Oktober. Damit es in dieser Zeit nicht zu allzu schweren Verkehrsbehinderungen kommt, wurde schon zu Beginn der Arbeiten eine überörtliche Umleitung über Holzbronn und Stammheim sowie über Hirsau und Ottenbronn eingerichtet.

Tiefbauamtsleiter Jürgen Greule appellierte Anfang ­Juli, als ein Teil der Straße ­gesperrt wurde, an die ­Auto- und Lastwagenfahrer, diese überörtliche Umleitung zu nutzen. Wenn keiner das tun würde, meinte er damals, "würde der Verkehr zum Erliegen kommen".