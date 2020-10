Calw Stuttgarter Straße: Dritte Sperrung

Calw - Eine (Teil-)Sperrung kommt selten allein – so könnte man die derzeitige Lage in der Stuttgarter Straße beschreiben. Dort laufen zum einen Kanalarbeiten, zum anderen Arbeiten an den Stützmauern, die jeweils Eingriffe in den Verkehr erfordern. Ab Freitag, 23. Oktober, kommt eine dritte Sperrung hinzu: Dann wird die Brücke für die Hesse-Bahn eingesetzt.