Calw Stuttgart, Berlin, Calw

Calw-Wimberg. Unter anderem gratulierte Oberbürgermeister Ralf Eggert zum Geburtstag. Rauch lebt schon seit vielen Jahren in der Hesse-Stadt, erzählte ihr Sohn Norbert Rauch am Rande der Feier.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Stuttgart-Plieningen. Nach der Schule arbeitete sie im Büro einer Textilfabrik. "Schließlich lernte sie meinen Vater kennen, der an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim studierte und mit ihr dann nach Berlin zog", erzählte ihr Sohn. 1937 heirateten die beiden. Norbert Rauch ist, wie sein älterer Bruder, in der Hauptstadt geboren. Fünf Jahre später fiel der Vater der beiden Jungen im Krieg.

Die gebürtige Stuttgarterin zog im Jahr darauf mit ihren beiden Söhnen zur Mutter, die es zwischenzeitlich nach Liebelsberg verschlagen hatte. Im Haushalt der Calwer Familie Georgii fand sie eine Anstellung und zog deshalb 1956 selbst nach Calw, Ende der 1960er-Jahre schließlich auf den Wimberg.