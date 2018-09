Calw Sturz von Balkon: Frau in Lebensgefahr

Die Frau fiel laut Polizei schätzungsweise zehn Meter in die Tiefe und schlug dort in einem Gebüsch, beziehungsweise auf dem Boden auf. Sie wurde dabei lebens­gefährlich verletzt. Zeugen hatten beobachtet, dass die Bewohnerin an der Brüstung des Balkons hing und von dort in die Tiefe stürzte.

Die verletzte Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Katharinen­hospital nach Stuttgart geflogen. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände momentan von einem Unglücksfall aus.