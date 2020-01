Calw Stützmauern in Stuttgarter Straße werden saniert

Schon seit Jahren laufen Sanierungsarbeiten an den Stützmauern entlang der Bundesstraße B 463 zwischen Nagold und Calw. Klar - für Sicherheit muss gesorgt sein, immerhin verhindern die Bauwerke, dass sich der Hang löst und auf die Fahrbahn rutscht. Um nichts anderes wird es auch bei den Sanierungsarbeiten an den Stützmauern entlang der Stuttgarter Straße in Calw gehen. Deshalb ähneln sich auch die Arbeiten in ihrer Art und Weise, erklärt Anja Härtel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Calw (LRA), auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Das Verblendmauerwerk, sprich das Sichtmauerwerk, werde gereinigt, schadhafte Steine ausgetauscht und die Mauerfläche wo nötig neu verfugt. Beginnen sollen die Arbeiten im Mai, enden voraussichtlich im November.