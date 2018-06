Calw Stürmischer Spaziergang

Erhebliche Schäden

In ihr erzählt Hesse von Erlebnissen, die er am 1. Juli 1895, einen Tag vor seinem 18. Geburtstag, selbst erlebt hat. Damals suchte ein Wettersturm Calw heim, der erhebliche Schäden in der Stadt und der Umgebung verursachte. In der 1913 darüber niedergeschriebenen Erzählung lässt der Dichter zeitgleich einen Sturm erster Liebe über den im Mittelpunkt stehenden jungen Mann hereinbrechen, der sich vor dem Unwetter in einen Schuppen der Calwer Deckenfabrik flüchtet. Die Frage, ob Hermann Hesse auch dies an jenem Tag selbst erlebt hat, ist offen.

Der literarische Spaziergang mit Lesung, der rund zwei Stunden dauert, wird von Herbert Schnierle-Lutz gestaltet, der über die Schauplätze im Leben und Werk des Dichters 2017 das Buch "Auf den Spuren von Hermann Hesse. Calw, Maulbronn, Tübingen, Basel, Gaienhofen, Bern und Montagnola" im Insel Verlag veröffentlicht hat.